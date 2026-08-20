Donald Trump anunció que Estados Unidos intensificará la presión contra Irán, con una guerra económica y aislamiento “sin precedentes” ante falta de acuerdos.
“Por lo tanto, hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno”.Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Fue mediante su red social que el presidente de Estados Unidos afirmó que dichas represalias se verán extendidas a los países que ayuden a Irán en este futuro bloqueo.
Aunque de momento Irán no ha dado respuesta a la nueva amenaza de Donald Trump, se dio a conocer que se podría ver un ataque de su parte contra objetivos estadounidenses en Europa.
Donald Trump intensifica presión contra Irán con guerra económica
En su mensaje, Donald Trump anunció la tarde de este miércoles 19 de agosto que se iniciará una operación de aislamiento económico en contra de Irán, “jamás emprendida”.
De acuerdo con el presidente, se tratará de una guerra económica sin precedentes que se verá agravada con la devaluación de su moneda y la que, afirma, es casi su derrota.
Donald Trump también aseguró que cualquier país que permita ayudar a Irán, a sus instituciones, empresas o entidades gubernamentales, enfrentará consecuencias económicas.
Ya que el contrabando de petróleo o empresas fachada y transferencias de efectivo que algún país mantenga con Irán, debe terminar “ahora”.
Por lo mismo, Donald Trump hizo un llamado a todos sus aliados para derrotar y aislar a Irán.
Donald Trump asegura que Irán “pende de un hilo”
En su mensaje, Donald Trump también aseguró que Irán pende de un hilo, ya que sus Fuerzas Armadas están destruidas y esto impedirá “sembrar el terror en todo el mundo”.
Más temprano, en conferencia de prensa, Donald Trump también destacó el bloqueo naval de Estados Unidos, que mantuvo un 100% de éxito, ya que ningún barco entró a Irán.
Donald Trump aseguró a su vez que la situación sería “muy buena”, por lo que en algún momento Estados Unidos tomará posesión del Estrecho de Ormuz.