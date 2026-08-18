Donald Trump manifestó que reducirá su apoyo militar a Corea del Sur por no respaldar sus acciones en Medio Oriente contra Irán.

Además de las tensiones políticas por este rechazo, Donald Trump justificó la reducción del apoyo señalando que este representa un alto costo financiero para Estados Unidos.

Donald Trump ordena reducir apoyo militar a Corea del Sur y elogia a Kim Jong-un

El presidente Donald Trump externó su molestia con el gobierno de Corea del Sur, luego de revelar que pidió lo apoyaran en la guerra con Irán, pero fue rechazado.

Afirmó que personalmente habló con el presidente Lee Jae-myung para pedirle ayuda con Irán, pero el mandatario surcoreano rechazó participar en el conflicto.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (YURI GRIPAS / POOL / EFE)

Como respuesta, Trump se refirió a los 39 mil soldados de Estados Unidos que se encuentran en la frontera con Corea del Norte, externando su extrañeza por el motivo de este apoyo unilateral.

Así, cuestionó que su gobierno sí aceptó realizar ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, lo que afirmó representa un millonario gasto en seguridad para los Estados Unidos.

“He instruido al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, para reducir sustancialmente los Ejercicios Militares Conjuntos (con Corea del Sur)”: Donald Trump

Por ello, y además de asegurar que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, “se ha mostrado respetuoso”, afirmó que contempla la reducción gradual de su apoyo hacia Corea del Sur.

Según afirmó, esta imagen representa un escenario hostil para Corea del Norte, por lo que preferirá retirarse de Corea del Sur paulatinamente.