Donald Trump respondió de manera contundente y crítica ante una interrogante sobre el uso de armamento nuclear contra Irán en medio de la escalada.
El mandatario estadounidense calificó la pregunta como absurda, argumentando que no existe una justificación lógica para emplear tal fuerza destructiva.
Desde la perspectiva de Donald Trump, la superioridad militar de Estados Unidos ya ha sido establecida, lo que vuelve innecesaria cualquier escalada de esa magnitud ante un adversario que ya se encuentra totalmente derrotado.
“Yo los derroté, ¿y encima debería usar un arma nuclear? ¡Qué pregunta tan estúpida!”Donald Trump
Donald Trump asegura que Irán se encuentra “derrotado militarmente”
Donald Trump afirmó públicamente que Estados Unidos no utilizará armas nucleares contra Irán, debido a que piensa que el país ya está “totalmente derrotado militarmente”.
Al ser cuestionado sobre si descartaba formalmente la opción nuclear, Donald Trump aseguró que la respuesta es sí, porque “no hay razón para ello”.
Utilizando su característico estilo agresivo, calificó la pregunta de “estúpida”, bajo la lógica de que no tiene sentido lanzar una bomba atómica sobre un adversario que ya ha sido vencido convencionalmente.
Donald Trump descarta ataque nuclear pese a amenazas previas de destruir a Irán
Las declaraciones de Donald Trump respecto a Irán han oscilado entre amenazas extremas de destrucción absoluta y la minimización del conflicto, llegando recientemente a descartar el uso de armas nucleares con un tono despectivo hacia la escala del enfrentamiento.
En abril de 2026, Trump amenazó con que “toda la civilización de Irán perecerá” si no accedían a las exigencias de Estados Unidos.
De forma recurrente, Donald Trump ha amenazado con que las fuerzas de Estados Unidos podrían destruir infraestructura vital para la población civil iraní, haciendo mención específica a puentes y centrales eléctricas.