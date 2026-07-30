Estados Unidos tomó represalias contra Irán la noche del miércoles 29 de julio de 2026, luego de que el país persa lanzara misiles a bases militares en Jordania.

El ejército estadounidense calificó el despliegue como como una “respuesta contundente” a los ataques previos, asegurando que la ofensiva se efectuó “con éxito”.

Los ataques son una respuesta contundente a los intentos de ataque iraníes de ayer contra fuerzas estadounidenses basadas en Oriente Medio Estados Unidos

Los bombardeos comenzaron a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos (02:00 GMT del jueves), según confirmó en un comunicado el Mando Central de Estados Unidos.

Estados Unidos ataque a Irán

Estados Unidos atacó costas y bases militares de Irán

De acuerdo con CENTCOM (Mando Central), durante la noche del miércoles fueron atacados decenas de objetivos del Cuerpo de Guardias Revolucionarias Islámicas (IRGC) en Irán.

Entre los blancos, se incluyeron:

Centros de mando militar

Instalaciones de misiles y drones

Sitios de vigilancia y defensa costera

Capacidades marítimas

Estados Unidos señaló que los ataques tuvieron como objetivo disminuir las “amenazas de Irán” contra las fuerzas estadounidenses, la navegación comercial y los países vecinos del Golfo.

Por ahora, más de 50 mil miembros del servicio estadounidense están actualmente desplegados en Medio Oriente.

Más de 400 buques quedan atrapados en el estrecho de Ormuz; ONU urge protección (Razieh Poudat / AP Photo/Razieh Poudat)

Donald Trump había advertido represalias contra Irán por ataque a Jordania

Horas antes del ataque, el presidente Donald Trump había advertido que Washington respondería con contundencia al ataque contra Irán.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, esta nueva operación respondía al ataque iraní del martes contra una instalación militar en Jordania.

Según el Pentágono, todos los misiles que lanzó Irán fueron interceptados y no alcanzaron sus objetivos en Medio Oriente.