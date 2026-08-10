Donald Trump exigió una indemnización a Irán por daños y víctimas que atribuye a sus acciones, tras las demandas económicas de Teherán contra Washington emitidas recientemente.

El presidente de Estados Unidos afirmó que Washington también reclama compensaciones por personas muertas o heridas, además de daños vinculados con conflictos en Medio Oriente durante décadas de enfrentamientos militares.

La exigencia surgió después de que Irán condicionara la reapertura del estrecho de Ormuz a compensaciones, sanciones y otras medidas solicitadas a Estados Unidos para restablecer el tránsito marítimo internacional nuevamente.

Trump lleva sus reclamos económicos a futuras negociaciones con Irán

Trump señaló que la compensación deberá considerar a personas afectadas por ataques atribuidos a Irán y otros conflictos donde responsabiliza directamente al gobierno iraní, según explicó públicamente.

Entre sus ejemplos mencionó el atentado contra el destructor estadounidense USS Cole, ocurrido en 2000, que dejó 17 militares estadounidenses muertos durante el ataque terrorista.

Donald Trump (JIM LO SCALZO / POOL / EFE / EPA / EFE)

Estados Unidos ha señalado presuntos vínculos iraníes con ese episodio, mientras Trump también reclamó compensaciones para familias de manifestantes muertos durante décadas de represión gubernamental.

El mandatario sostuvo que instruyó a sus representantes para incorporar estas exigencias en futuras negociaciones destinadas a buscar una salida al conflicto entre ambos países.

Posteriormente, Donald Trump incluyó entre sus reclamos los daños y muertes relacionados con enfrentamientos registrados en Líbano, Siria, Yemen y Gaza, según sus declaraciones públicas.

Esto ocurre después de que Irán presentara condiciones para reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado como represalia por ahora.

Teherán pidió levantar el bloqueo naval, terminar sanciones, liberar activos congelados y recibir compensación por los daños derivados de la guerra iniciada el 28 de febrero.