Trump insiste en llamar ‘NICE’ a ICE: “Son grandes patriotas”

El presidente Donald Trump volvió a insistir en agregar una “N” al nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de manera que ahora lo identifiquen como “NICE”.

Donald Trump aseguró que los agentes de ICE “son grandes patriotas”, pero son altamente criticados en medios de comunicación, por lo que cambiar su nombre a “NICE” les daría una nueva perspectiva.

“ICE ha sido objeto de abusos por parte de los medios de comunicación de noticias falsas a niveles nunca antes vistos. Son grandes patriotas que trabajan arduamente y realizan una labor fantástica en un entorno muy hostil”. Donald Trump

Donald Trump sostiene que ICE debe cambiar su nombre a “NICE”

A través de su red social, Donald Trump elogió el trabajo de los agentes de ICE y aseguró que son injustamente criticados cuando cumplen una labor fundamental para la seguridad de Estados Unidos.

La nueva imagen de NICE que impulsa Donald Trump (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Por lo anterior, Donald Trump insiste en que el nombre de estos “patriotas” debe cambiar a “NICE” ya que eso cambiaría la perspectiva de la prensa, a quien acusó de ser corrupta y antipatriota.

“Desde hace tiempo tengo la firme convicción de que el nombre de estos patriotas, ‘ICE’, debería cambiarse a ‘NICE’, ya que esto desconcertaría por completo a los reporteros y periodistas corruptos, deshonestos y antipatriotas”. Donald Trump

En el mismo mensaje, Donald Trump sostuvo que la institución migratoria debería ser conocida como “NICE”, un nombre que, según él, reflejaría mejor la labor que desempeña la agencia.

Donald Trump reveló que el zar fronterizo Tom Homan le comentó que los agentes de ICE no quieren el cambio de nombre a “NICE”, por lo que puso el tema como encuesta en sus redes sociales.

¿Quién cree que deberíamos añadir una “N” para cambiar el nombre de “ICE” a “NICE”? Donald Trump