El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), superó la cifra de detenciones que tuvo al inicio de 2026 en sólo 5 días.

De acuerdo con una investigación de The New York Times, el ICE arrestó a 10 mil personas en 5 días, lo que contrasta con la media de mil detenidos diarios que se tenía al principio de 2026.

ICE supera cifra de detenciones diarias de inicios de 2026

En el marco del endurecimiento de las directrices de la Casa Blanca en materia migratoria, el ICE ha duplicado la cifra de detenciones diarias que que tenía al inicio de 2026.

Las políticas del ICE está endureciendo sus medidas de control contra la migración ilegal con la intención de deportar.

De acuerdo con The New York Times, altos funcionarios del ICE recibieron la orden de concentrar sus esfuerzos en la detención para deportar; se confirmó que en los últimos 5 días se detuvo a 10 mil migrantes.

Esto quiere decir que se duplicó el promedio diario reportada a principios de 2026, cuando se tenían mil detenciones, contra las 2 mil detenciones diarias de los últimos días.

Estos resultados serían debido a un aumento de los controles migratorios, sobre todo en paradas de tráfico y en diversas calles.

ICE recibió órdenes de incrementar detenciones

Por otra parte, las fuentes consultadas por el medio estadounidense confirmaron que el ICE recibió órdenes para endurecer las medidas para incrementar las detenciones.

Asimismo, resaltaron que se les informó que 2 mil detenciones diarias tenía que ser el estándar aunque no se indicó por cuánto tiempo deberá mantenerse el ritmo.

Esto se tradujo en mayor presencia policial con perfil bajo y no con operaciones de maor visibilidad como ocurrió en 2025.