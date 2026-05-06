A través de su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió su propuesta de nueva imagen que busca impulsar de NICE.

Esto luego de que Donald Trump respaldara una propuesta para renombrar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por NICE (Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas).

Así es la nueva imagen de NICE que quiere Donald Trump

Mediante su cuenta de Truth Social, Donald Trump dio a conocer su propuesta de logo para el cambio de nombre a la agencia ICE por NICE.

La nueva imagen de NICE presenta una composición visual cargada de simbolismo patriótico estadounidense, siguiendo la línea que ha caracterizado a la administración Trump.

La nueva imagen de NICE que impulsa Donald Trump (Captura)

En la parte superior, destaca un águila calva con las alas ampliamente extendidas y un plumaje detallado en tonos dorados y marrones.

Sobre el pecho del águila se sitúa un escudo nacional que muestra tres estrellas blancas sobre un fondo azul, complementado por franjas verticales azules y blancas en la parte inferior.

Además, coronando al águila, se observan cinco estrellas doradas de cinco puntas.

En el centro del diseño aparece el nombre completo de la organización y otra fila de cinco estrellas doradas, alineadas horizontalmente entre dos líneas finas.

El diseño general, con su paleta de colores azul, blanco y oro, evoca una imagen de autoridad, orden y legitimidad gubernamental.

La propuesta de cambio de nombre de ICE será analizada por el Congreso, aunque hasta el momento, al igual que “nuevo logo”, no han sido confirmadas como cambio oficial.