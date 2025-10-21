La noche del 20 de octubre el portal TMZ lanzó una exclusiva en la que revelaban los planes de Donald Trump para conmutar la sentencia de Puff Daddy Sean Combs.

Esta información había sido revelada al medio por un supuesto funcionario de alto rango de la Casa Blanca, quien aseguró el productor musical podría ser liberado esta semana si Trump así lo disponía.

“Según nuestra fuente, el presidente está ‘vacilando’ sobre la conmutación de la pena. Nos dicen que algunos miembros del personal de la Casa Blanca instan a Trump a no conmutar la sentencia. Pero nuestra fuente afirma lo obvio: ‘Trump hará lo que quiera’” Publicación del TMZ

Casa Blanca desmiente que Trump quiera conmutar la sentencia de Puff Daddy Sean Combs

Horas más tarde a la publicación de TMZ, el Daily Mail hizo públicas las declaraciones de un portavoz de la Casa Blanca con el que se contactaron para saber de la situación.

Puff Daddy Sean Combs (Getty Images via AFP)

Al respecto, el funcionario criticó duramente la “noticia falsa” del TMZ. Del mismo modo, desmintió todo lo dicho en la publicación del portal.

“No hay nada de cierto en el informe de TMZ, lo cual habríamos explicado con mucho gusto si nos hubieran contactado antes de publicar su noticia falsa”, se lee en el Daily Mail.

Puff Daddy Sean Combs fue sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.

Una conmutación habría significado sustituir la pena por otra menos grave.

Motivo por el cual la notica generó revuelo dado que el productor y rapero ya había evitado la pena máxima de 20 años por los delitos que se le acusaban.

Así como evitó también la condena de 11 años que se solicitaba los fiscales para el caso.

Finalmente, la fuente que habló con el Daily Mail lanzó un último comentario por la publicación del TMZ.

“El presidente, no fuentes anónimas, es el que decide en última instancia sobre indultos y conmutaciones“, finaliza.

Aún así, en redes sociales recordaron la cercanía que había entre Puff Daddy Sean Combs y Donald Trump y las declaraciones que llegó a dar del rapero.