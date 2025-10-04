El 3 de octubre de 2025, Puff Daddy fue condenado a pasar 4 años y 2 meses en prisión tras ser encontrado culpable por delitos sexuales; sin embargo, sorprende que el cantante tenía agendados un par de conciertos en Miami.

Estos conciertos en Miami eran relativamente pequeños, al grado de ser comparados con conferencias, las cuales Puff Daddy supuestamente iba a atender a mediados del mismo mes de octubre.

Puff Daddy, Sean Combs (@diddy / Instagram)

Puff Daddy estaba seguro que saldría de prisión por eso agendó conciertos en Miami

Aunque Puff Daddy no dijo nada de estos conciertos/conferencias que iba a dar en Miami a mediados de octubre, la fiscalía los uso como prueba en contra del cantante en la audiencia donde se dictaría la sentencia.

La fiscalía señaló que Puff Daddy era tan arrogante que pensaba que saldría libre bajo fianza, por eso en un desplante de confianza ciega, agendó estos conciertos/conferencias en Miami.

Es decir, la fiscalía alega que el cantante y sus abogados supusieron que su estrategia de pedir clemencia, así como la ayuda de amigos, familiares y ex trabajadores, le conseguiría su libertad.

Algo que al final no pasó, pues el también productor fue condenado a 4 años y 2 meses en prisión; mucho menos que los 11 años que pedía la fiscalía, pero que el juez consideró lo justo para que sirva de ejemplo a los abusadores.

Puff Daddy Sean Combs (Love Twitter @Diddy)

Abogados de Puff Daddy aclararon los conciertos en Miami

Ante la indignación de la fiscalía por los conciertos/conferencias en Miami de Puff Daddy, los abogados del productor salieron a aclarar la situación.

Según los abogados de Puff Daddy, los eventos en Miami no eran conciertos o conferencias, sino una actividad benéfica.

Supuestamente el cantante daría una serie de clases a reclusos en las cárceles del sur de Florida; aunque no se explicó si esto formaba parte de sus actividades en prisión, o fue algo acordado “por fuera”.

Esto no calmó del todo las cosas, pues muchos recordaron que apenas en agosto de 2025, los mismos abogados del rapero señalaron que este ya preparaba su regreso, con un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York.

De nueva cuenta dando a entender la poca seriedad que le estaba dando a los delitos que se le imputaban, mostrando una exagerada confianza en que el juez dictaminaría su libertad inmediata.