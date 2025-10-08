Tras la sentencia de 4 años y 2 meses en prisión para Puff Daddy, sus abogados ahora están solicitando que el productor sea mandado a una penitenciaria de baja seguridad con rehabilitación.

Los abogados de Puff Daddy alegan que esto ayudará a su cliente a mantenerse limpio y superar sus problemas de adicciones.

Abogados de Puff Daddy creen que una prisión de baja seguridad lo ayudará

Fue el pasado lunes 6 de octubre cuando los abogados de Puff Daddy mandaron una recomendación de enviar a su cliente a la prisión de baja seguridad de FCI Fort Dix, ubicada en Nueva Jersey.

Señalan que el programa de rehabilitación de la prisión de baja seguridad de FCI Fort Dix, ayudará a Puff Daddy a mantenerse limpio, recordando que se ha responsabilizado a sus adicciones de su comportamiento.

Puff Daddy Sean Combs (Getty Images via AFP)

La recomendación fue enviada al juez Arun Subramanian para que haga de su conocimiento dicha petición a la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Hay que señalar que los jueces pueden hacer solicitudes sobre dónde mandar a los sentenciados; sin embargo, es la oficina la que al final decide la mejor institución, de acuerdo con factores como la gravedad del delito y peligrosidad del recluso.

Puff Daddy no cumpliría toda su condena en la prisión de baja seguridad

Otra cosa a mencionar es que Puff Daddy no cumpliría toda su condena en la prisión de baja seguridad de FCI Fort Dix, pues se le restaría el tiempo que ha estado encarcelado hasta este momento.

Desde que fue detenido, Puff Daddy ha permanecido un año en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn; esto se le restaría a su condena de 4 años y 2 meses.

Así que no importando la penitenciaria a la que sea enviado, el productor en realidad solo estará recluido un total de 3 años y 2 meses.

Al momento, aún se evalúa la prisión a la que será enviado el cantante, a su vez que el juez Arun Subramanian no ha hecho ninguna recomendación al respecto.