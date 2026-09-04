Donald Trump afirmó que México no ofrece nada a Estados Unidos, más allá de “tamales picantes y tomates” por lo que en un presunta ruptura comercial, no tendrían pérdidas.

“Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Es decir, tamales picantes, tomates, un par de cosas”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos afirmó sin embargo que no hay intención de romper la relación comercial con México debido su relación de respeto con Claudia Sheinbaum.

La afirmación del presidente de Estados Unidos provino desde el Despacho Oval de la Casa Blanca de este viernes 4 de septiembre, en donde firmó dos órdenes ejecutivas.

Donald Trump afirma que México sólo ofrece “tamales y tomates” a Estados Unidos

En conferencia de prensa, Donald Trump afirmó que en el intercambio comercial con Estados Unidos, México no exporta nada indispensable, sólo “tamales calientes y tomates”.

Bajo la perspectiva de Donald Trump, Estados Unidos cuenta con suficiente petróleo y otros insumos que no harían necesaria la relación con México.

Al respecto, Donald Trump afirmó que Estados Unidos sólo pierde un aproximado de 195 mil millones de dólares al año con México en déficit comercial.

Por lo que sólo los tamales calientes, tomates y “un par de cosas más” pero nada que Estados Unidos necesite, ya que Donald Trump asegura que tienen todo.

A su vez, Donald Trump aseguró que no romperá la relación comercial con México, ya que se lleva “muy bien” con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reiteró que su homóloga de México le agrada y además le tiene un gran respeto aunque no necesite el intercambio comercial, ni con nuestro país ni con Canadá.

Donald Trump afirma que Estados Unidos pierde millones por comerciar con Canadá y Europa

Además de la relación con México, Donald Trump también señaló las pérdidas anuales que tendría Estados Unidos con Canadá, entre 60 y 90 mil millones de dólares.

Así como con la Unión Europea, que ascendería a los 200 mil millones de dólares al año, relaciones que Donald Trump advirtió, podría terminar de inmediato.

Sin embargo, Donald Trump asegura que opta por mantener las relaciones para mantener un mecanismo de presión sobre sus países socios, como con los aranceles.