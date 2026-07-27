Donald Trump amenaza con frenar negocios que se trasladen a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con evitar que los negocios se trasladen a México para proteger a sus trabajadores.

“Vamos a detener todos los negocios que van a México”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump enfatizó su negativa a que los negocios trasladen su producción a México, en específico las empresas automotrices que, afirma, estarían regresando a Estados Unidos.

Donald Trump amenaza con frenar traslado de negocios a México

Donald Trump aseguró ante un grupo que estaría encabezado por el secretario de Transporte, Sean Duffy, que se detendrán todos los traslados de negocios y empresas a México.

La nueva advertencia de Donald Trump la informó en Michigan, durante una visita al complejo de pruebas de General Motors, empresa que ha invertido 9 mil millones de dólares desde 2024.

El mandatario celebró este hecho debido a que anteriores gobiernos en Estados Unidos permitieron que otros países saquearan las fábricas; sin embargo, esta tendencia estaría cambiando.

Al respecto, Donald Trump nombró a México como uno de los países que habrían “robado” a Estados Unidos, durante décadas, así como:

Alemania

Japón

Corea del Sur

Canadá

Asimismo, señaló que hace 25 años ya habría advertido sobre el presunto saqueo de empleos de Detroit, lo que terminó que países como México se llevaran más del 50% de los negocios.

Donald Trump celebra regreso de negocios a Estados Unidos tras aranceles

Donald Trump destacó el regreso de la producción en especial del sector automotriz, gracias a su política para frenar el traslado de las empresas a México.

Trump recordó el arancel de 25% a automóviles fabricados en el extranjero, ya que según sus palabras, vender sus productos en Estados Unidos es un “privilegio”.

Por lo mismo, fomentó los incentivos de que los negocios que produzcan en Estados Unidos no tendrían que pagar impuestos, como Hyundai y Toyota.