Durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump bromeó sobre postularse para un nuevo mandato en 2028.

En un tono irónico, el mandatario utilizó una gorra roja con la leyenda “Trump 2028” y afirmó que buscaría un cuarto periodo presidencial.

Esta declaración alude sarcásticamente a su postura sobre las elecciones de 2020, pues sostiene que en realidad ha ganado tres procesos electorales, pero hubo fraude.

“Quiero anunciar mi intención de competir por un cuarto mandato como presidente. Gané tres veces y lo haré de nuevo” Donald Trump

Donald Trump bromea con buscar un “cuarto mandato” en 2028

Durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Donald Trump señaló que no tendría problema en ganar un cuarto mandato en Estados Unidos.

Trump announces he will run for a "fourth" term and dons a "Trump 2028" hat pic.twitter.com/dtgujof2Vs — FactPost (@factpostnews) July 25, 2026

Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, el mandatario se colocó una gorra roja con el año “2028” en la parte frontal, un gesto que ha repetido en otras apariciones públicas recientes.

Donald Trump presentó este comentario de manera irónica como una “primicia” destinada a ayudar a los medios de comunicación a “salvar sus índices de audiencia”.

Según su argumento humorístico, la prensa quebraría si él dejara el cargo porque no tendrían a nadie relevante sobre quien informar.

La referencia específica a un “cuarto mandato” (a pesar de que legalmente está cursando su segundo periodo tras haber gobernado entre 2017 y 2021) responde a su insistencia en que ganó las elecciones de 2020.

Trump sostiene, sin presentar pruebas, que dicho proceso electoral fue “amañado” y que su fórmula fue la verdadera vencedora, por lo que suma esa supuesta victoria a sus triunfos de 2016 y su actual mandato.

¿Por qué Donald Trump no podría buscar un “cuarto mandato” en 2028?

Lo que impide legalmente un “cuarto mandato” de Donald Trump es la Vigesimosegunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1951.

Esta norma establece explícitamente que ninguna persona puede ser elegida para ocupar la presidencia más de dos veces, por lo que Trump no puede presentarse en las elecciones del 2028.

Aunque Trump bromea con buscar un “cuarto mandato”, legalmente solo ha completado un mandato y está cursando el segundo.

Para que Trump pudiera aspirar a un nuevo periodo, sería necesaria una reforma constitucional. Este proceso es sumamente complejo, ya que requiere de mayorías calificadas en el Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados de la Unión.

El propio Donald Trump ha señalado a dos figuras como sus posibles sucesores republicanos para 2028:

JD Vance: El actual vicepresidente de los Estados Unidos es considerado uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial republicana. Trump lo ha mencionado en varias ocasiones como alguien que podría sucederle en el cargo.

Marco Rubio: El actual secretario de Estado también figura en la lista de posibles sucesores mencionados por el mandatario. Al igual que Vance, se le identifica como un aspirante potencial para buscar la nominación del partido en las elecciones de 2028.

El movimiento MAGA (“Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez”), encabezado por Trump, sigue siendo una fuerza política determinante y sus simpatizantes suelen pedirle que continúe más allá de su mandato actual.