A 4 meses del atentado contra Donald Trump que se registró durante la Cena de Corresponsales del pasado 26 de abril, el evento que se había suspendido se retomó hoy viernes 24 de julio.

Al regresar al evento, el presidente de Estados Unidos lanzó una broma en la que ironizó sobre los momentos de tensión que se vivieron tras el intento de atentado que sufrió.

“Tras los disparos, mucha gente gritó: “¡Agáchense! ¡Agáchense!“, lo que provocó que Nicki Minaj empezara a hacer twerking” Donald Trump

Cabe recordar que durante los hechos, un hombre armado identificado como Cole Allen, buscó irrumpir en el salón donde se celebraba la gala para atacar a Donald Trump, quien fue evacuado del sitio.

La broma que Donald Trump hizo sobre el intento de atentado que sufrió en abril

El 26 de abril de 2026, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, llevó a cabo la edición 102 de la Cena de Corresponsales en la que estuvo presente Donald Trump.

Sin embargo, la gala se interrumpió y pospuso debido a que se registró un intento de atentado en contra del presidente de Estados Unidos, quien 4 meses después regresó al evento.

Tras la suspensión de la Cena de Corresponsales, la asociación acordó aplazarlo para hoy 24 de julio, fecha en la que Donald Trump aprovechó para bromear sobre el atentado.

🚨 | El presidente Trump hizo una broma durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca al recordar un momento en el que asistentes escucharon disparos y algunas personas gritaron: "¡Agáchense, agáchense!"



Trump bromeó diciendo que la cantante Nicki Minaj interpretó la frase… pic.twitter.com/CGcPEaUQ77 — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) July 25, 2026

Al pronunciar un mensaje, Donald Trump ironizó sobre los gritos de alerta, pues dijo que cuando pidieron a los asistentes que se agacharon, Nicki Minaj comenzó a hacer twerking.

Siguiendo con el comentario humorístico que desató algunas risas entre los presentes, el mandatario dijo que la cantante fue la “única que entendió lo que significaba” la orden de agacharse.

¿Qué pasó en el atentado contra Trump en la Cena de Corresponsales?

Durante el intento de atentado del 26 de abril durante la Cena de Corresponsales, el presidente Donald Trump, logró salir ileso gracias a la rápida evacuación ordenada por el Servicio Secreto.

Donald Trump fue escoltado fuera del salón junto a la primera dama, mientras el atacante, Cole Allen, forcejeaba con los agentes en el control de acceso del hotel Washington Hilton.

Donald Trump. Atentado. (Yazmín Betancourt/ sdpnoticias)

El atacante, un profesor de 31 años con un manifiesto contra el gobierno, fue herido, detenido y luego imputado por intento de asesinato contra Donald Trump, así como por agredir a los oficiales federales.

El atentado obligó a reprogramar la Cena de Corresponsales para el 24 de julio en el Waldorf Astoria, donde el presidente regresó para completar su discurso y lanzar una broma sobre lo ocurrido.