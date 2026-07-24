El proyecto de ley que ha sido denominado como ‘SAVE America’, fue calificado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como la “prioridad número uno” del Partido Republicano.

Lo anterior debido a que el mandatario busca que previo a las elecciones de medio mandato, se apruebe la ley con la que se exigiría la ciudadanía para poder votar en Estados Unidos.

En busca de hacer realidad la ley con la que sería un requisito ser ciudadano estadounidense para votar en las elecciones, Donald Trump ha comenzado a ejercer diversas acciones de presión.

Donald Trump (Filip Singer / Filip Singer/Pool EPA via AP)

Donald Trump quiere que solo ciudadanos estadounidenses voten en elecciones

El 30 de enero de 2025, el Partido Republicano presentó una iniciativa de ley ante la Cámara de Representantes conocida como “Safeguard American Voter Eligibility” o solo Save America.

Se trata de una propuesta que plantea que solo los ciudadanos estadounidenses tengan derecho al voto en las elecciones, por lo cual indica que para ello los votantes deberán comprobar su ciudadanía.

Ante la proximidad de las elecciones de medio mandato que se van a celebrar el 3 de noviembre de 2026, el presidente Donald Trump busca que la ley se apruebe antes de que se realicen los comicios.

Donald Trump (Mandel NGAN / AFP / AFP)

Por ello, advirtió que aprobar la ley Save America, es la “prioridad número uno” de los legisladores republicanos en el Senado, a quienes les exige realizar las gestiones necesarias para avalar el proyecto.

Sin embargo, la ley no ha logrado prosperar en el Senado desde el pasado mes de marzo, pues los legisladores conservadores no han conseguido los 60 votos que se necesitan para aprobarla.

Donald Trump presiona por aprobación de ley Save America

Mientras Save America no ha logrado prosperar en el Senado, Donald Trump ha comenzado a ejercer diversos actos de presión para empujar la aprobación de la polémica ley en materia electoral.

Lo anterior debido a que el presidente ha dejado de firmar leyes de alto calado como la de la vivienda, lo que se indica, se trata un acto de castigo contra el Partido Republicano.

Incluso, en diferentes oportunidades ha pronunciado mensajes en los que ha revivido sus insinuaciones sobre un presunto fraude electoral en 2020, con el fin de impulsar la afinidad hacia la ley.