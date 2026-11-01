El presidente estadounidense Donald Trump afirmó durante una entrevista que el actual régimen cubano colapsará antes de que finalice su mandato, descartando la continuidad de la familia Castro en el poder.

“Diría que no va a durar mucho más. Miren, es un país fallido. Vamos a hacer que la gente regrese allí muy pronto” Donald Trump

Donald Trump calificó a Cuba como “país fracasado” y señaló que su administración vigila los acontecimientos de cerca, indicando que su gobierno abordará este asunto internacional tras concluir las acciones previstas con respecto a Irán.

Asimismo, Trump vinculó esta perspectiva con la estrategia geopolítica aplicada previamente en Venezuela y destacó el rol clave que desempeña el secretario de Estado, Marco Rubio, en la supervisión de la situación caribeña.

Donald Trump señaló a Cuba de “país fracasado”; aseguró que su gobierno caerá en menos de dos años y medio

Durante una entrevista Donald Trump afirmó que el régimen de Cuba no va a durar mucho más y pronosticó que habrá cambios decisivos en la isla dentro de los próximos dos años y medio o incluso antes.

“El régimen cubano caerá en un plazo de dos años y medio, o incluso antes, no va a durar mucho más” Donald Trump

Donald Trump (Alex Brandon)

Sostuvo que existe un “cero por ciento” de probabilidades de que la dinastía de los Castro permanezca en el poder cuando concluya su mandato presidencial.

Donald Trump calificó repetidamente al país caribeño como un “país fracasado”. Manifestó su intención de generar condiciones para que la población que abandonó la isla pueda “regresar allí muy pronto”.

Explicó que su administración actúa por etapas, señalando que concentrarán la atención en Cuba una vez resuelto el frente con Irán, y comparó la línea a seguir con las acciones ejecutadas en Venezuela.

“Nos ocuparemos de Cuba a la vuelta de Irán” Donald Trump

Destacó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está encargado de monitorear muy de cerca el expediente cubano debido a sus raíces familiares.

“Estamos mirando Cuba muy de cerca, y tenemos a Marco Rubio lo está analizando muy de cerca. Sus padres son cubanos. Eso se resolverá definitivamente dentro de dos años y medio” Donald Trump

Trump se amparó en medidas de asfixia económica como decretos y aranceles a las importaciones de petróleo dirigidas a la isla para presionar al gobierno cubano.