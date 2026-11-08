El CEO de Nvidia, Jensen Huang, reconoció ante los empleados de la empresa de Estados Unidos, “le fui infiel a mi esposa”, resultando que la mujer estaría vinculada con empresas de espionaje de China.

Así como Jensen Huang ofreció una disculpa a su esposa y familia, también lo hizo a Nvidia, asegurando que ama a Estados Unidos y a la empresa, de modo que cooperará en la investigación sobre la presunta espía china.

Jensen Huang confiesa haber sido infiel con espía china; cooperará en la investigación de Nvidia

Informes obtenidos por The New York Times, apuntan que agencias de inteligencia de Estados Unidos, están investigando a Alice Huang y Jensen Huang, por la relación extramarital que sostuvieron, lo que habría quebrantado la seguridad de Nvidia con el país.

Y es que entre la investigación, se apunta que Alice Huang estaría vinculada con redes de espionaje de China, lo que haría directamente sospechoso a Jensen Huang por ser CEO de Nvidia.

Ante ello, hoy 8 de noviembre de 2026, Jensen Huang admitió mediante un correo electrónico que envió a los empleados de Nvidia, que sí fue infiel a su esposa y aunque no reconoció que fue con Alice Huang, la filtración de la información apunta a la confirmación de los hechos.

En la disculpa compartida, Jensen Huang admitió el daño que hizo a su esposa y a sus hijos, esperando “nuestra familia se cure y que, con el tiempo, pueda recuperar su confianza”.

Asimismo, admitió su responsabilidad, sabiendo que decepcionó y daño “la vida que construimos juntos”.

Por otra parte, Jensen Huang también envió un mensaje a sus colegas de Nvidia, asegurando que ser CEO de la empresa “es el privilegio de mi vida”.

El empresario admitió que su responsabilidad es “servirles” y tener compromiso total con Nvidia, de modo que sabe de la investigación que la empresa abrió y misma en la que cooperará.

Además, Jensen Huang dijo estar comprometido con Nvidia y con la seguridad de Estados Unidos, asegurando “estoy orgulloso y agradecido de ser estadounidense”.

Finalmente, el CEO de Nvidia deslindó a su familia de sus decisiones, pidiendo privacidad para ellos.