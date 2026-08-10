Donald Trump firmó una orden ejecutiva que reduce de 17 a 11 las vacunas infantiles reconocidas como básicas, dejando a consideración de los padres y médicos la aplicación de dosis contra hepatitis A y B, covid‑19, gripe y meningitis.

La medida del presidente de Estados Unidos busca que las vacunas se apliquen en distintas visitas médicas a lo largo del año.

Expertos en salud pública de Estados Unidos advierten que podría aumentar el riesgo de contagios y fortalecer al movimiento antivacunas en el país.

Estas son las 11 vacunas que aplicará Estados Unidos de forma universal

Entre las nuevas recomendaciones del gobierno de Estados Unidos permanecieron vacunas contra enfermedades como:

Sarampión Paperas Rubéola Tétanos Tos ferina Poliomielitis Infección por Hib Enfermedad neumocócica VPH Varicela

Por su parte, vacunas contra enfermedades como hepatitis A y B, covid-19, gripe y meningitis se recomendarán sólo para grupos de alto riesgo.

Del mismo modo, la aplicación de estas vacunas quedará a consideración de los padres y el médico.

Vacuna (CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE)

Preocupa la orden ejecutiva de Trump en Estados Unidos por vacunación infantil

Expertos en salud pública no tardaron en externar preocupación en torno a las nuevas recomendaciones de vacunación infantil.

Recordaron que, de seguirse el nuevo esquema, existe un riesgo en el aumento de niños infectados con enfermedades prevenibles con vacuna.

Esto último debido a que en Estados Unidos no hay vacunas separadas contra el sarampión, paperas y rubéola, por lo que niños se podrían enfermar antes de completar su esquema de vacunación.

Parte de la preocupación también radica en el aumento del movimiento antivacunas debido a que se abre la puerta a la libre elección de familiares para vacunar a sus pequeños o no.