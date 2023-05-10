La aerolínea mexicana Aeroméxico le dice adiós al certificado de vacunación Covid-19 como requisito para viajar a Estados Unidos.

Esto luego de que por la declaratoria del fin de la emergencia sanitaria por Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno de Estados Unidos dejará de solicitarla para ingresar a su territorio.

El 5 de mayo, la OMS declaró el fin de la pandemia por Covid-19, a tres años de la declaración de la emergencia sanitaria internacional.

Aeroméxico dejará de pedir certificado de vacunación para viajes a Estados Unidos a partir del 12 de mayo

A partir del próximo viernes 12 de mayo ya no será necesario presentar un certificado de vacunación Covid-19 para el ingreso a Estados Unidos, por lo que, destacó Aeroméxico, los viajes serán más sencillos.

Mientras que el uso de cubrebocas durante los vuelos de Aeroméxico se mantienen como opcional.

🇺🇸✈️ | ¿Quieres viajar a Estados Unidos? ¡Tenemos excelentes noticias para ti! A partir del 12 de mayo, el gobierno de #EU dejará de solicitar el certificado de vacunación Covid-19 para el ingreso al país, por lo que tus viajes serán más sencillos. — Aeroméxico (@Aeromexico) May 10, 2023

Gobierno federal declara el fin de la pandemia de Covid-19 en México

El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, anunció este martes 9 de mayo el fin de la pandemia por Covid-19 en México.

En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell señaló que ello se debe a que en el país actualmente se cumplen con las condiciones necesarias para levantar las medidas de emergencia sanitaria.

“Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional también se ha tomado la decisión para el propio país” Hugo López-Gatell- Subsecretario de Salud

Al respecto, detalló que AMLO ya firmó un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original en el que se estableció la emergencia sanitaria por Covid-19.

También, se anunció que la vacuna contra Covid-19 se incluirá de manera permanente dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación.

El funcionario aseguró que México continuará monitoreando el virus SARS-CoV-2, pero ya sin el contexto de una emergencia sanitaria, la cual fue declarada en marzo de 2020.

El anuncio llega 4 días después del posicionamiento de la OMS, institución que dijo que el coronavirus se encuentra “suficientemente controlado” en distintos índices.