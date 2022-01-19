Starbucks ya no exigirá vacunación completa a trabajadores

Starbucks en Estados Unidos ya no exigirá a las y los trabajadores tener el esquema completo de vacunación o prueba de detección Covid–19.

A principios de 2022 Starbucks dijo que la vacunación o la prueba serían obligatorias; el cambio de postura es luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos canceló este requisito para empresas con más de 100 personas empleadas.

Starbucks emplea a alrededor de 228 mil personas en Estados Unidos.

Starbucks (Joshua Trujillo)

Trabajadores de Starbucks ya no están obligados a vacunarse o presentar prueba Covid-19

Starbucks en Estados Unidos ya no exigirá a las y los trabajadores tener el esquema completo de vacunación o prueba de detección Covid–19.

A principios de enero de este año Starbucks dio como límite el 9 de febrero a todas las personas trabajadoras para completar su esquema de vacunación: dos inyecciones de la vacuna Pfizer o Moderna o una inyección de la Johnson & Johnson.

La persona que se negara debería presentar una prueba Covid-19 semanal pagada por su cuenta, además debería haber un testigo que confirme que se la realizó.

Starbucks dijo en un memorando ayer 18 de enero que eliminaba las medidas tras la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La empresa General Electric es otra de las empresas que anuló estos dos requisitos para las personas trabajadoras.

Corte Suprema anula vacunación o prueba obligatoria; Starbucks dice que respetará la ley

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el pasado 13 de enero el mandato del presidente Joe Biden sobre la vacunación obligatoria en empresas con más de 100 personas.

La Corte de Estados Unidos dijo que la vacunación obligatoria es una “invasión significativa en la vida y la salud de una gran cantidad de empleados”.

Tras la resolución el director de operaciones de Starbucks, John Culver, dijo que respetaría la ley y ya no exigiría ni esquema completo de vacunación ni prueba de Covid-19

“Respetamos el fallo de la corte y lo cumpliremos”. Starbucks

Con información de AP y Reuters