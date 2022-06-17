La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), aprobó la vacunación contra Covid-19 para niños a partir de los 6 meses de edad.

De acuerdo con la agencia EFE, el organismo informó que los menores a partir de los 6 meses de edad podrán inocularse contra la Covid-19 a partir de este mes.

Las vacunas que podrán utilizar para este grupo serán las de Moderna y Pfizer-BioNTech, y la vacunación podría comenzar el próximo martes 21 de junio.

Estados Unidos aprueba vacunación contra Covid-19 en bebés

Mediante un comunicado publicado este viernes 17 de junio, la FDA de Estados Unidos notificó sobre la reciente aprobación de la vacuna para bebés a partir de los 6 meses.

Conforme a lo expresado, el miércoles 15 de junio un comité de expertos independientes de la FDA votó unánimemente a favor de recomendar la aprobación de la vacuna.

Según sus palabras, consideran que los beneficios potenciales de la vacunación exceden los posibles riesgos que pueda traer el fármaco, por lo que aprobaron su uso.

No obstante, a pesar de su aprobación, las vacunas no estarán disponibles en farmacias y hospitales de Estados Unidos, hasta que los Centros para el Control de Enfermedades del país secunden el consentimiento.

Diferentes medios indicaron que esto podría ocurrir mañana sábado 18 de junio, y de esta manera la vacunación para los niños a partir de los 6 meses daría inicio el 21 de junio.

Estados Unidos ya tiene vacunas para los menores de 6 meses a 5 años

Estados Unidos anunció que ya contaba con 10 millones de vacunas para el grupo que abarca a niños de 6 meses a 5 años, por lo que solo estaban en espera de la aprobación para aplicarlas.

En rueda de prensa desde la Casa Blanca, los funcionarios de Estados Unidos informaron que las dosis de las vacunas para este grupo ya están a disposición de:

pediatras

hospitales

clínicas

Por lo que, si lo aprueba el CCE, las dosis contra Covid-19 podrían comenzar a aplicarse a partir del próximo 21 de junio.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos compartió que en las siguientes semanas se pondrán a disposición más millones de vacunas para este grupo de niños.

Hasta el momento el 35% de los niños entre 5 y 11 años han recibido la vacuna contra covid-19 en Estados Unidos, mientras que el 83 por ciento de la población mayor a esa edad se ha inoculado.

Vacuna Moderna contra Covid-19 anuncia efectividad en niños de 6 meses a 5 años

A finales de marzo Moderna anunció la efectividad de su vacuna para niños de 6 meses a 5 años, conforme a sus palabras los menores pueden desarrollar anticuerpos contra el Covid-19 con una dosis del fármaco.

Inclusive, señaló que una dosis de la vacuna fabricada por la compañía brinda el mismo nivel de protección en menores y adultos, por lo que, en esa fecha, comenzaría con la búsqueda de su aprobación frente a la FDA.

En cuanto a los niveles de efectividad, va del del 44% en niños de 6 meses a 2 años y el 38% en pequeños de edad preescolar (3-6 años) contra la variante Omicron.