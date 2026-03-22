La meningitis es una enfermedad viral que puede afectar a personas de todas las edades —desde recién nacidos, hasta adultos mayores— por lo que se recomienda tener especial cuidado con ella.

Aquí te daremos todos los detalles acerca de la meningitis, sus síntomas, tratamiento y causas, para que estés alerta en caso de sospecha de contagio.

Síntomas de la meningitis

Los síntomas de la meningitis varían dependiendo la edad de las persona contagiada.

Recién nacidos y bebés de hasta 2 años pueden presentar los siguientes síntomas de meningitis:

Fiebre alta

Llanto constante

Mucho sueño o irritabilidad

Dificultad para despertarse

Inactividad o lentitud

Incapacidad de despertarse para comer

Vómitos

Una protuberancia en la fontanela (punto blando) en la parte superior de la cabeza del bebé

Rigidez en el cuerpo y el cuello

Meningitis (Unsplash)

Por su parte, las personas de 2 años en adelante presentan los siguientes síntomas de meningitis:

Fiebre alta repentina

Rigidez en el cuello

Dolor de cabeza intenso

Náuseas o vómitos

Confusión o dificultad para concentrarse

Convulsiones

Somnolencia o dificultad para despertarse

Sensibilidad a la luz

Falta de apetito o deseo de beber

Erupción cutánea (a veces, como en la meningitis meningocócica)

Causas de la meningitis

Generalmente, la meningitis surge debido a un virus conocido como enterovirus, siendo bastante contagioso, por lo que se recomienda tomar precauciones si se está o estuvo en contacto con una persona infectada.

Otros virus como los de enfermedades de transmisión sexual, de las paperas o el virus del Nilo Occidental también pueden causar meningitis.

La tuberculosis también puede ser factor para el desarrollo de la enfermedad, siendo una de las consecuencias en etapas avanzadas, aunque es muy raro que suceda esto.

Lo mismo con hongos y bacterias, los cuales también pueden causar meningitis; pero son muy raros los casos.

Meningitis (Clínica Mayo)

Tratamiento de la meningitis

En general, la meningitis se cura con reposo, siendo el propio sistema inmune del cuerpo el que elimina el virus ayudado con analgésicos y una ingesta suficiente de líquidos.

En casos más severos de meningitis se suelen recetar antibióticos y corticoides, así como antimicóticos.

De igual manera, se recomienda tener una buena higiene y haberse vacunado previamente para reducir el riesgo de contraer la enfermedad.