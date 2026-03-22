La meningitis es una enfermedad viral que puede afectar a personas de todas las edades —desde recién nacidos, hasta adultos mayores— por lo que se recomienda tener especial cuidado con ella.
Aquí te daremos todos los detalles acerca de la meningitis, sus síntomas, tratamiento y causas, para que estés alerta en caso de sospecha de contagio.
Síntomas de la meningitis
Los síntomas de la meningitis varían dependiendo la edad de las persona contagiada.
Recién nacidos y bebés de hasta 2 años pueden presentar los siguientes síntomas de meningitis:
- Fiebre alta
- Llanto constante
- Mucho sueño o irritabilidad
- Dificultad para despertarse
- Inactividad o lentitud
- Incapacidad de despertarse para comer
- Vómitos
- Una protuberancia en la fontanela (punto blando) en la parte superior de la cabeza del bebé
- Rigidez en el cuerpo y el cuello
Por su parte, las personas de 2 años en adelante presentan los siguientes síntomas de meningitis:
- Fiebre alta repentina
- Rigidez en el cuello
- Dolor de cabeza intenso
- Náuseas o vómitos
- Confusión o dificultad para concentrarse
- Convulsiones
- Somnolencia o dificultad para despertarse
- Sensibilidad a la luz
- Falta de apetito o deseo de beber
- Erupción cutánea (a veces, como en la meningitis meningocócica)
Causas de la meningitis
Generalmente, la meningitis surge debido a un virus conocido como enterovirus, siendo bastante contagioso, por lo que se recomienda tomar precauciones si se está o estuvo en contacto con una persona infectada.
Otros virus como los de enfermedades de transmisión sexual, de las paperas o el virus del Nilo Occidental también pueden causar meningitis.
La tuberculosis también puede ser factor para el desarrollo de la enfermedad, siendo una de las consecuencias en etapas avanzadas, aunque es muy raro que suceda esto.
Lo mismo con hongos y bacterias, los cuales también pueden causar meningitis; pero son muy raros los casos.
Tratamiento de la meningitis
En general, la meningitis se cura con reposo, siendo el propio sistema inmune del cuerpo el que elimina el virus ayudado con analgésicos y una ingesta suficiente de líquidos.
En casos más severos de meningitis se suelen recetar antibióticos y corticoides, así como antimicóticos.
De igual manera, se recomienda tener una buena higiene y haberse vacunado previamente para reducir el riesgo de contraer la enfermedad.