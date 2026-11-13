La derrota del Partido Republicano en las elecciones 2026 provocó que el presidente Donald Trump busque un cambio de enfoque en su estrategia e intereses.

El mismo Trump informó que, por ahora, no tiene la intención de seguir buscando un acuerdo de paz con Irán, por lo que ordenó a JD Vance modificar su agenda.

Sobre las acciones a priorizar, el presidente explicó que solicitó a JD Vance poner atención solo a lo que ocurre en estados donde el partido Demócrata obtuvo el triunfo.

Trump y JD Vance (Eduardo Díaz)

Trump ordenó a JD Vance cambiar enfoque y atender corrupción en estados demócratas

Las elecciones intermedias 2026 en Estados Unidos dejaron una contundente derrota para el Partido Republicano, que perdió el control de ambas cámaras del Congreso.

Analistas señalan que la derrota electoral es especialmente dura porque los demócratas ganaron escaños en varios estados que tradicionalmente son republicanos, hecho ante el cual Donald Trump ya reaccionó.

El presidente informó que desde ahora, el vicepresidente JD Vance cambiará su agenda de trabajo para centrarse completamente en lo que ocurre en algunos estados.

Trump ordena cambio de enfoque a JD Vance (@realDonaldTrump)

Por medio de un mensaje que compartió en su plataforma digital, Truth Social, Donald Trump explicó que ordenó a JD Vance atender la “corrupción y el crimen masivos” que se registran en las ciudades y estados gobernados por demócratas.

Sobre ello, el mandatario afirmó que entidades como Minnesota, California e Illinois, son auténticos “desastres corruptos y mal administrados” donde aseveró que “se roban miles de millones de dólares cada mes”.

Trump ya no busca un acuerdo con Irán

Al informar sobre el cambio de enfoque y la orden que dio a JD Vance para atender lo que ocurre en estados demócratas, Donald Trump resaltó que ahora ya no le importa un acuerdo de paz con Irán.

Tras sentenciar que atender la corrupción en las entidades podría equilibrar el presupuesto federal, sostuvo que el cambio implica que el vicepresidente deje de centrarse en lo que pasa en Medio Oriente.

En ese sentido, advirtió que no importa lo que pasa con Irán, pues Estados Unidos ya tiene su dinero, que aseguró asciende a miles de millones de dólares gracias al control que mantienen del Estrecho de Ormuz.