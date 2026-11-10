El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos mantiene la capacidad de reanudar los ataques militares contra Irán si considera necesario intervenir en el conflicto que mantiene con Teherán.

Durante una conferencia de prensa, Donald Trump aseguró que no cree necesario atacar militarmente en Irán, pues estaría acabado; sin embargo, dijo que Estados Unidos está preparado para actuar.

Donald Trump eleva la presión sobre Irán y afirma que puede ordenar ataques en cualquier momento

Ante los medios, Trump afirmó que Estados Unidos está preparado para actuar en cualquier momento contra Irán, aunque señaló que todavía existe la posibilidad de alcanzar una solución diplomática.

Trump lanza advertencia a Irán: Estados Unidos está listo para actuar militarmente (Alex Brandon / AP Photo/Alex Brandon)

Tras reunirse con el primer ministro de Qatar, Trump afirmó que Qatar y Arabia Saudita están interesados en encontrar una salida pacífica, pero Washington conserva la opción de realizar nuevos bombardeos.

Estamos preparados y listos para actuar por cualquier motivo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Pese a la advertencia, Trump indicó que no tiene prisa por reanudar las operaciones militares y aseguró que, por ahora, considera suficiente el bloqueo naval estadounidense contra Irán en el estrecho de Ormuz.

La declaración ocurre en medio de las tensiones entre Washington y Teherán, marcadas por los enfrentamientos militares, las restricciones al tránsito marítimo y las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita reducir el conflicto.

El estrecho de Ormuz representa un punto estratégico para el comercio internacional de petróleo, por lo que cualquier interrupción en esta vía marítima puede tener repercusiones en los mercados energéticos.

Trump sostuvo que Estados Unidos está preparado para responder militarmente si las circunstancias lo requieren, aunque no anunció una fecha para una posible nueva ofensiva.