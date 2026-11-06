Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que Israel y el resto de Medio Oriente no existirían actualmente si su gobierno no hubiera impedido que Irán desarrollara un arma nuclear.

A través de su red social, Trump defendió las acciones de su gobierno contra el programa nuclear iraní y sostuvo que estas fueron determinantes para evitar un escenario catastrófico en Medio Oriente.

Trump defiende ofensiva contra Irán; asegura que Israel y Medio Oriente no existirían sin él

El pasado 3 de noviembre se celebraron las elecciones intermedias en Estados Unidos, cuyos resultados favorecieron al Partido Demócrata y no al Republicano, al que pertenece Donald Trump.

Elecciones intermedias en estados unidos 2026 (Especial)

Funcionarios como JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, atribuyeron la pérdida de las elecciones intermedias a la guerra que impulsó Donald Trump en Medio Oriente.

Pese a estos señalamientos, Donald Trump defendió sus acciones contra Irán, destacando que, si su gobierno no hubiera actuado en contra de sus armas nucleares, Israel y Medio Oriente no existirían.

“Israel y, de hecho, todo Oriente Medio, NO EXISTIRÍAN HOY si yo no hubiera impedido que Irán tuviera un arma nuclear. Nadie quiere decirlo, ¡pero todos saben que es verdad!”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump afirma que Israel y Medio Oriente no existirían sin sus acciones contra Irán (Captura de pantalla)

El programa nuclear iraní ha sido uno de los principales puntos de conflicto en Medio Oriente, debido a las preocupaciones internacionales sobre la posibilidad de que Teherán desarrolle armamento nuclear.

Por su parte, el gobierno de Irán ha sostenido que sus actividades nucleares tienen fines pacíficos, pero sus declaraciones no han sido suficientes para detener el conflicto con Israel, Estados Unidos y otros países.

La publicación de Trump refleja su intención de reivindicar su política exterior y las decisiones tomadas frente a Irán, al presentar sus acciones como un factor indispensable para la seguridad de Medio Oriente.