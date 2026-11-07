El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer que ofrece 20 millones de dólares a quien proporcione información relacionada al programa nuclear de Irán.

Esta medida fue difundida por el Departamento de Estado y el Comando Central de Estados Unidos mediante una publicación realizada en X el viernes 6 de noviembre.

Estados Unidos reitera estrategia para evitar que Irán construya armas nucleares

De manera publica, Estados Unidos ofreció 20 millones de dólares y una posible reubicación a quienes entreguen datos del personal científico, instalaciones o equipamiento vinculados al programa nuclear iraní.

Puntualmente, las agencias de seguridad estarían buscan obtener datos acerca del personal científico que participa de manera directa en el programa.

Estados Unidos ofrece 20 millones de dólares a cambio de información sobre Irán (Captura)

De acuerdo con las autoridades, esta medida tiene el objetivo de combatir la posibilidad de que Irán lleve a cabo algún plan para desarrollar armas nucleares.

Esto luego de que el propio presidente Trump reiterara que su gobierno no permitirá que Irán se haga de algún arma de destrucción masiva.

Hasta el momento se desconoce si la oferta millonaria estaría acompañada de alguna ofensiva militar, luego de que se confirmara incursiones aéreas sobre la estratégica isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Trump afirmó que tras las elecciones intermedias realizaría una evaluación sobre la situación en Medio Oriente, por lo que se espera que en los próximas días emita alguna postura oficial al respecto.