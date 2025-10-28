Google firmó este 27 de octubre un acuerdo con NextEra Energy para reabrir la central nuclear en Iowa para la generación de energía, que se destinará a infraestructura de inteligencia artificial.

“Para ayudar a alimentar la creciente infraestructura de nube e IA de Google en Iowa” Google y NextEra Energy

La central nuclear en Iowa, cerrada en 2020 por daños climáticos, será propiedad total de NextEra Energy y abastecerá centros de datos y servicios en la nube operados por Google en Estados Unidos.

Google (EFE)

Google reabrirá central nuclear en Iowa para abastecer su infraestructura

Con el fin de alimentar su infraestructura, Google aprobó un acuerdo para reabrir central nuclear en Iowa, en colaboración con NextEra Energy, cuyo reinicio de operación está previsto para fines de 2028,

El contrato establece que Google comprará toda la energía generada por la central nuclear en Iowa durante 25 años con el fin de usarla en centros de datos y servicios en la nube.

En particular, se establece que la emergía se canalizará a las operaciones vinculadas a inteligencia artificial, priorizando su infraestructura de Iowa y otras regiones con alta demanda tecnológica en Estados Unidos.

NextEra Energy asumirá la propiedad total de la central nuclear en Iowa —incluyendo participación de antiguos operadores— y será responsable de su reconstrucción y operación técnica.

Cabe destacar que la planta Duane Arnold cerró en 2020 debido a daños provocados por condiciones meteorológicas extremas y será rehabilitada para cumplir con estándares actuales de seguridad y eficiencia energética.

La central nuclear en Iowa no es el primer proyecto energético de Google

Cabe destacar que Google ya ha firmado otros acuerdos con operadores nucleares en Estados Unidos en busca de abastecer centros de datos con energía libre de carbono, en zonas con alta demanda tecnológica.

En mayo de 2025 la empresa informática y de tecnología anunció que se estableció una alianza con Elementl Power para desarrollar tres nuevas plantas nucleares destinadas a infraestructura digital en distintas regiones del país.

La estrategia energética de Google incluye contratos a largo plazo con generadores independientes, así como participación directa en proyectos que aseguren suministro constante para operaciones vinculadas a inteligencia artificial.

De esa manera, la central nuclear en Iowa se integrará a ese portafolio como una instalación rehabilitada que se proyecta, cuente con la capacidad para abastecer centros de datos existentes y futuros en el estado.

En suma, Google se ha enfocado en mantener inversiones activas en infraestructura energética y digital en Iowa desde hace más de una década, con expansión sostenida en conectividad y procesamiento.