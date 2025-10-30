El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reiniciar las pruebas de armas nucleares en su país, según informó el miércoles 29 de octubre de 2025.

Mediante un comunicado en su perfil de Truth Social, destacó el hecho de que Estados Unidos tienen más armas nucleares que cualquier otro país, por encima de Rusia y China.

No obstante, Donald Trump acusó a ambas naciones de haber emprendido nuevas pruebas nucleares, por lo que decidió que Estados Unidos también iniciará actividades de manera inmediata.

Activistas de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares. (AFP)

En su publicación en redes, el presidente Donald Trump recordó que su país logró ser el ganador de la carrera nuclear gracias a la renovación de las armas existentes durante su primer mandato en el cargo.

Aunque aseguró que le fue “difícil” tomar esta decisión por su alto poder destructivo, lo hizo “debido a los programas de pruebas” que otros países han encabezado.

“Debido al tremendo poder destructivo, odiaba hacerlo, ¡pero no tenía otra opción!" Donald Trump

En ese contexto, Donald Trump dijo que la situación en cuanto a armas nucleares podría igualarse en cinco años con los países que le siguen, pues Rusia y China encabezan actualmente programas de esta índole.

“Debido a los programas de prueba de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares”, añadiendo que este proceso comenzará de inmediato.