El presidente Donald Trump afirmó que Irán ha incumplido acuerdos alcanzados durante negociaciones recientes, provocando un nuevo estancamiento diplomático entre Washington y Teherán relacionado con seguridad regional.

Durante una entrevista con Fox News, Trump aseguró que representantes iraníes aceptaron condiciones sobre material nuclear, aunque posteriormente desconocieron los compromisos establecidos previamente entre ambas delegaciones.

Las declaraciones ocurrieron mientras continúan suspendidas las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz, luego de recientes ataques registrados en el estrecho de Ormuz entre ambos países.

Negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan detenidas

Donald Trump sostuvo que las autoridades iraníes modifican constantemente sus posturas, situación que, según dijo, ya ocurrió al menos en cinco rondas diplomáticas recientes durante 2026.

Trump también reiteró que Irán permanece debilitado militarmente y afirmó que el estrecho de Ormuz podría reabrirse pronto, pese al incremento reciente de tensiones regionales recientes.

Donald Trump (Alex Brandon / AP)

Por su parte, el canciller Abás Araqchí señaló que la propuesta rusa sobre trasladar uranio iraní fue aplazada debido al actual punto muerto diplomático entre gobiernos.

El funcionario iraní explicó durante una reunión de cancilleres del bloque BRICS, que ese tema será retomado posteriormente, cuando existan mayores avances en las negociaciones internacionales.

Las conversaciones bilaterales permanecen detenidas desde hace un mes, periodo marcado por nuevos enfrentamientos marítimos y diferencias sobre el control del programa nuclear iraní contemporáneo.

Analistas internacionales consideran que el conflicto mantiene incertidumbre energética global, especialmente por la relevancia estratégica del estrecho de Ormuz para el comercio petrolero internacional durante 2026.

Hasta ahora, ni Washington ni Teherán han confirmado una fecha para reactivar formalmente las negociaciones, mientras persisten diferencias políticas y militares entre ambas administraciones actualmente.