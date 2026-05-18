Donald Trump anunció la suspensión de un ataque militar contra Irán que estaba programado para el martes 19 de mayo de 2026, aunque advirtió que podría actuar “en cualquier momento” si fracasan las negociaciones en Medio Oriente.

“El Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que pospongamos nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, programado para mañana, ya que se están llevando a cabo negociaciones serias.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Según explicó en Truth Social, la decisión se tomó tras peticiones directas del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani; el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman; y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed.

El presidente de Estados Unidos reiteró que las Fuerzas Armadas permanecen listas para un ataque a gran escala en Irán.

Trump suspende ataque a Irán, pero mantiene amenaza militar

Según reveló Donald Trump, el ataque contra la República Islámica de Irán estaba programado para realizarse mañana; sin embargo, decidió posponerlo debido a que continúan “negociaciones serias” para alcanzar un acuerdo regional.

Trump afirmó que el posible pacto incluiría “la prohibición de armas nucleares para Irán”, condición que calificó como fundamental para la seguridad de Estados Unidos y de los países de Oriente Medio.

Donald Trump colocó una declaración en Truth Social, revelando un ataque contrab Irán (@realDonaldTrump / Truth Social)

No obstante, Trump dejó claro que las Fuerzas Armadas estadounidenses ya recibieron instrucciones para mantenerse listas ante cualquier escenario.

El presidente indicó que ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y al Ejército de Estados Unidos prepararse para “un ataque a gran escala contra Irán” si no se logra un acuerdo aceptable.

La declaración eleva nuevamente la tensión internacional y coloca a las negociaciones diplomáticas como la última vía para evitar una escalada militar en la región.