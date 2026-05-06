Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó un ultimátum hacia Irán para abrir el Estrecho de Ormuz o enfrentar bombardeos.

A través de su red social, Truthsocial, Donald Trump aseguró que si Irán no abre el Estrecho de Ormuz, los ataques que recibirá serán “de mucha mayor intensidad”.

Si Irán no acepta abrir el Estrecho de Ormuz, comenzarán los bombardeos: Trump

El presidente Donald Trump compartió que, aunque es arriesgado confirmarlo, Irán podría aceptar el acuerdo propuesto para abrir el Estrecho de Ormuz.

Si es así, “la legendaria Operación Furia Épica” terminará junto con el bloqueo “altamente efectivo” que impuso a Irán.

Sin embargo, si no acepta abrir el Estrecho de Ormuz para todos, “comenzarán los bombardeos”.

Asimismo, Donald Trump aseguró que, en esta ocasión, los ataques contra Irán serán “de mucha mayor intensidad que antes”.

“Suponiendo que Irán acepte lo acordado, lo cual quizás sea una suposición arriesgada, la ya legendaria Operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo, altamente efectivo, permitirá que el estrecho de Ormuz quede ABIERTO PARA TODOS, incluido Irán. Si no aceptan, comenzarán los bombardeos, y lamentablemente, serán de mucha mayor intensidad que antes. ¡Gracias por su atención a este asunto!” Donald Trump

Donald Trump (Donald Trump/ Truthsocial)

Trump suspende Proyecto Libertad en Estrecho de Ormuz

Por otra parte, Donald Trump suspendió el pasado 5 de mayo la puesta en marcha del Proyecto Libertad en el Estrecho de Ormuz, a petición de Pakistán.

Este proyecto consiste en asegurar de manera militar el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz.

La petición de Pakistán fue presentada con la intención de alcanzar un acuerdo definitivo con Irán.

De acuerdo con Donald Trump, decidió suspender el Proyecto Libertad al considerar que existe progreso hacia una acuerdo con Teherán.