El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó la respuesta de Irán a su propuesta de paz, calificándola como “totalmente inaceptable“.

Con esto, Donald Trump podría sugerir un escenario donde sea casi imposible alcanzar una tregua pronto, con la intención de poner punto final a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Paciencia se agota ante falta de acuerdos para lograr tregua con Irán: Donald Trump

Mediante su cuenta de Truth Social, el presidente Trump reprochó este domingo 10 de mayo de 2026, la respuesta de Irán a su nueva propuesta de paz.

Mediante un mensaje, el mandatario aseguró que la contestación que recibió desde Medio Oriente "no le gustó“, ironizando con que esta fue hecha por presuntos pseudorepresentantes del gobierno de Irán.

Trump consideró como “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán, toda vez que la propuesta de Trump plantea una solución del conflicto bélico por etapas

La primera de ellas centrada en terminar con los enfrentamientos armados y bombardeos entre ambos países, considerando también liberar el paso por completo el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Totalmente inaceptable: Trump reclama respuesta de Irán a su propuesta de paz (Captura)

Trump enfatizó que su administración no permitirá más desplantes por el régimen de Irán, subrayando que la paciencia de su país se ha agotado tras casi medio siglo de constantes confrontaciones.

El eje del conflicto continúa siendo la falta de avances referentes al desmantelamiento del programa nuclear iraní, centrado en el enriquecimiento de uranio, requisito que Estados Unidos considera innegociable para el fin de la guerra.

Se espera que las negociaciones para lograr una tregua continúen, al tiempo que Pakistán seguirá siendo el mediador de Irán frente a Estados Unidos.