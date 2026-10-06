El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, externó su aprobación para que se lleve a cabo el fusilamiento de Nidal Hasan, marcando así la primera ejecución militar en el país desde 1961.

Cabe recordar que Nidal Malik fue condenado por las autoridades tras ser hallado culpable por perpetrar un tiroteo masivo en la base militar de Fort Hood, Texas, el 5 de noviembre de 2009.

Ejército de Estados Unidos decidirá fecha para ejecución militar de Nidal Hasan tras aprobación de Trump

De acuerdo con la información, Trump respaldó la sugerencia del secretario de Guerra, Pete Hegseth, autorizando el uso de un pelotón de fusilamiento contra el expsiquiatra y excomandante del ejército de Estados Unidos.

La determinación de la fecha exacta y la sede en que se cumplirá la ejecución militar quedará ahora bajo la jurisdicción de la Secretaría del Ejército.

Mientras tanto, Nidal Hasan permanecerá bajo custodia en el recinto penitenciario de Fort Leavenworth, en el estado de Kansas.

Mediante una declaración pública, el vocero del Pentágono, Sean Parnell, subrayó que el veredicto representa la justicia esperada por los crímenes perpetrados por Hasan contra soldados desarmados.

Trump aprueba fusilamiento de Nidal Hasan, primera ejecución militar desde 1961 (Especial)

En el ataque murieron 13 personas y 32 militares resultaron heridos, convirtiéndose en la agresión más letal al interior de una base de Estados Unidos.

Durante las indagatorias se acreditó que Hasan, de ascendencia palestina, se oponía a las operaciones bélicas en Irak y Afganistán y mantenía contactos virtuales con el clérigo extremista Anwar al Awlaki.

Aunque asumió su defensa personal durante el juicio militar de 2013 sin presentar testigos a su favor, un tribunal lo sentenció por unanimidad a la pena de muerte por homicidio e intento de homicidio premeditado.