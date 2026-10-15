En una publicación de Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recula y cancela la transmisión en vivo de la ejecución de Nidal Malik Hasan.

“Morirá, según lo previsto, por fusilamiento, pero este evento no será transmitido. Dicho esto, la ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean. ¡Merecen presenciar la JUSTICIA!”. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Declaración de Trump con la que se revierte el plan del Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth de transmitir la ejecución de Nidal Malik Hasan del 3 de diciembre.

Trump argumentó que su decisión de cancelar la transmisión en vivo de la ejecución de Nidal Malik Hasan es porque sería disuasorio para Estados Unidos ante el trato a terroristas.

“Creo que transmitir la ejecución para que todos la vean podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo sea testigo de cómo Estados Unidos trata con terroristas y SCUM como Hasan, pero muchas personas muy buenas y bien intencionadas preferirían no verlo morir, a través de la transmisión o a través de cualquier otro dispositivo visual”. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Trump recula: ejecución de Nidal Malik Hasan ya no será transmitida en vivo (especial)

Trump crítica a Obama por caso de Nidal Malik Hasan

Tras cancelar la transmisión en vivo de la ejecución de Nidal Malik Hasan, el presidente Trump también aprovechó para criticar el gobierno de Barack Obama y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) en ese entonces.

Al recordar cómo las investigaciones del FBI de Obama concluyeron que los correos electrónicos interceptados de Nidal Malik Hasan con Anwar al-Awlaki, un clérigo radical yemení-estadounidense no representaban una amenaza.

Por lo que Trump calificó esa evaluación como un fallo de inteligencia y sostuvo que transmitir la ejecución de Nidal Hasan podría haber enviado un mensaje contundente sobre las consecuencias de cometer actos terroristas.