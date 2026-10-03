El presidente estadounidense Donald Trump expresó su asombro ante el intento fallido de aplicar la pena de muerte a Christa Pike en Tennessee, afirmando que un procedimiento de esta naturaleza “no debería ser tan difícil”.

Donald Trump calificó este hecho como “vergonzoso” e incluso sugirió enviar a Christa Pike “pelotón de fusilamiento” porque es más fácil.

Christa Pike, quien lleva casi tres décadas en el corredor de la muerte tras ser condenada por el homicidio de Colleen Slemmer, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital administradas durante la ejecución y actualmente se encuentra en estado crítico.

Donald Trump insinúa que se podría llevar a Christa Pike a fusilamiento tras fallo en inyección

Durante una rueda de prensa en Texas, Donald Trump se refirió a la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee.

Christa Pike (Especial)

Donald Trump tildó el hecho de “vergonzoso” y sugirió recurrir al pelotón de fusilamiento por considerar que resulta “mucho más fácil”.

Calificó lo sucedido como una situación “muy interesante” y expresó su sorpresa y afirmó que llevar a cabo el procedimiento de la pena de muerte “no debería ser tan difícil”.

Donald Trump atribuyó el fallo al fármaco, mencionando que se trató de un caso donde “el medicamento no funcionó correctamente”.

Evitó asumir responsabilidad directa, señalando que la administración penitenciaria y el protocolo son un tema que concierne al gobierno estatal de Tennessee.

Declaraciones de Donald Trump generan más polémica tras fallo en inyección a Christa Pike

Las declaraciones de Donald Trump sobre la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee no sumaron a la polémica que se vive por lo que ocurrido.

Y es que los abogados de Pike (Randy Spivey y Stephen Ferrell) calificaron el procedimiento como inhumano y denunciaron graves fallas médicas por lo que solicitaron la conmutación formal de su condena.

Como consecuencia directa, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente y la suspensión temporal de todas las ejecuciones previstas en el estado para el año 2026.

Asimismo, el comisionado y jefe del Departamento de Prisiones de Tennessee, Frank Strada, presentó su renuncia.

May Martínez, madre de Colleen Slemmer, tildó el procedimiento de “un desastre” y recriminó la falta de transparencia de las autoridades, quienes no informaron a la familia del fallo hasta evacuarlos de la prisión.

El caso provocó que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusaran a Tennessee de torturar a la prisionera e instaran a frenar su ejecución.