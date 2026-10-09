El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que transmitirán en directo el fusilamiento de Nidal Hasan tras cometer el tiroteo de Fort Hood en 2009.

Nidal Hasan fue responsable de asesinar a 13 personas, mientras que 32 militares resultaron heridos en la que es considerada como la agresión más letal en una base de Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde será la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan? Esto se sabe

Hegseth reveló públicamente que un pelotón de fusilamiento cumplirá la pena de muerte el próximo jueves 3 de diciembre a la 01:00 p.m. en contra de Nidal Hasan.

De acuerdo con el funcionario, la Secretaría del Ejército determinó que el fusilamiento del expsiquiatra y excomandante se cumpla en la propia base de Fort Hood, ubicada en el estado de Texas.

Trump aprueba fusilamiento de Nidal Hasan, primera ejecución militar desde 1961 (BELL COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT / AFP)

La resolución fue aprobada por el presidente Donald Trump tras una sugerencia formulada por el Pentágono.

El objetivo busca transmitir un mensaje claro a la ciudadanía sobre las consecuencias de crímenes de gravedad extrema cometidos contra sus connacionales.

El dictamen representa un precedente histórico para las fuerzas estadounidenses, al tratarse del primer fusilamiento del Ejército desde la Segunda Guerra Mundial y la primera pena capital efectuada en el ámbito militar desde 1961.

A pesar de que los detalles sobre la plataforma de emisión siguen sin definirse, representantes del Pentágono recalcaron que la transmisión busca asegurar que la sociedad comprenda la trascendencia de la sentencia aplicable.