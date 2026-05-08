El presidente Donald Trump, anunció que su equipo de trabajo se encuentra preparando un informe sobre el avance del hantavirus en Estados Unidos.

Esto luego de que autoridades sanitarias informaran que se encuentran monitoreando a un grupo de personas por presuntamente contraer de hantavirus, entre ellas tres que habrían viajado en el barco MV Hondius.

Estados Unidos dará informe sobre hantavirus este viernes, asegura Trump

Al ser cuestionado por la prensa, el presidente Trump anunció que será este viernes 8 de mayo de 2026 cuando las autoridades sanitarias de Estados Unidos den a conocer un informe sobre el hantavirus.

El mandatario señaló que, de acuerdo con los primeros reportes, la situación en el país podría estar “bajo control”.

Según Trump, un equipo de expertos se encuentra estudiando a detalle la situación, con la finalidad de emitir información certera para la población.

En este sentido, aseveró que tanto ellos como las personas que se mantienen en vigilancia “deberían estar bien”, a la espera del informe que emitirán las autoridades.

El crucero MV Hondius con brote de hantavirus. (Misper Apawu/AP / AP)

De forma puntual, se señaló que son varias personas las que se mantienen en observación, para así determinar si han contraído hantavirus.

Entre estos casos, llaman la atención tres personas en el estado de Virginia, toda vez que se trataría de presuntos pasajeros del barco MV Hondius donde comenzó el brote.

Dichas personas habrían descendido de la embarcación y tomado un vuelo con regreso a Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su estado de salud.