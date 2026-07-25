La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a tomar medidas urgentes y atender el estancamiento de más de 400 buques que se quedaron varados en el estrecho de Ormuz por la guerra.

De acuerdo con la ONU, más de 6 mil marinos permanecen a bordo de unos 400 buques que no han podido abandonar debido a los riesgos derivados del conflicto y de las restricciones a la navegación.

ONU pide atender a marinos de más de 400 buques atrapados en el estrecho de Ormuz

Más de 400 buques permanecen atrapados en el estrecho de Ormuz como consecuencia de la crisis de seguridad en la región, por lo que la ONU urge a proteger a los marinos a bordo de las embarcaciones.

El organismo advirtió que la situación representa una emergencia humanitaria para las tripulaciones, que enfrentan incertidumbre, limitaciones de abastecimiento y un creciente desgaste físico y emocional.

ONU pide atender a marinos en más de 400 buques quedan atrapados en el estrecho de Ormuz (Ali Haider / EFE)

Ante este escenario, la ONU hizo un llamado a los gobiernos involucrados y a las partes en conflicto para garantizar la seguridad de los trabajadores del mar, proteger la libertad de navegación y facilitar la salida de los buques.

El estrecho de Ormuz es un corredor estratégico por el que transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas natural, por lo que el bloqueo ha desatado preocupación por el suministro energético.

La crisis en Ormuz se ha agravado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha provocado ataques contra embarcaciones comerciales y un aumento de las amenazas a la navegación.

En este contexto, la ONU insistió en que la prioridad debe ser proteger la vida de las tripulaciones y garantizar corredores seguros para la evacuación de los marinos y la reanudación del tránsito marítimo.