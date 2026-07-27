El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que sostendrá una nueva reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que calificó como un encuentro clave para abordar los principales retos de seguridad en Medio Oriente, como la crisis con Irán.

“Ahora salgo a una reunión con nuestro amigo el presidente Donald Trump: la octava reunión nuestra desde que fue elegido para su segundo mandato, más que con cualquier otro líder internacional. Es un gran honor, y también una gran responsabilidad.” Benjamín Netanyahu

El mensaje de Benjamin Netanyahu sobre su reunión con Donald Trump en Estados Unidos, fue difundido a través de su cuenta oficial de X, donde destacó la relevancia del diálogo entre ambos gobiernos.

Benjamin Netanyahu adelanta que Irán será la prioridad en su reunión con Donald Trump

A través de su cuenta oficial de X, Benjamin Netanyahu anunció su partida a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, y aseguró que esta será la octava reunión que sostiene con Trump desde que el mandatario estadounidense fue elegido para su segundo mandato.

Benjamin Netanyahu anunció reunión con Donald Trump en Estados Unidos (@netanyahu / X)

De acuerdo con el primer ministro de israelí, esta cifra en cuanto a reuniones con Trump, supera la de cualquier otro líder internacional; asimismo, señaló que considera este encuentro “un gran honor” y también “una gran responsabilidad”, al representar los intereses del Estado de Israel.

Según reveló Netanyahu en su comunicado, el principal tema de la agenda será Irán, con el objetivo de preservar la seguridad de Israel, fortalecer sus capacidades de defensa y ampliar los acuerdos de paz en la región.

“En nuestra reunión discutiremos todos los temas sobre la mesa, y en primer lugar Irán. Nuestra meta es clara: preservar la seguridad de Israel, fortalecer su poderío y ampliar el círculo de paz a nuestro alrededor. Salgo a esta misión con un compromiso profundo de garantizar la seguridad, el poderío y el futuro del Estado de Israel.” Benjamín Netanyahu

Netanyahu afirmó que viaja a Estados Unidos con el compromiso de garantizar “la seguridad, el poderío y el futuro del Estado de Israel”.

El primer ministro también informó que durante su visita rendirá un último homenaje al senador estadounidense Lindsey Graham, a quien describió como “un verdadero amigo” tanto suyo como del Estado de Israel y uno de los mayores aliados del país en Estados Unidos.

Finalmente, Netanyahu aseguró que confía en representar el sentir de los ciudadanos israelíes y concluyó su mensaje con una expresión de confianza: