Irán vivió una noche sin nuevos bombardeos de Estados Unidos por primera vez en casi dos semanas, en medio de la escalada militar que ha mantenido en alerta a la región, así lo informó el gobierno iraní.

De acuerdo con la información, durante la madrugada de este sábado 25 de julio no se registraron ataques estadounidenses en Irán, lo que representa una pausa tras 13 noches consecutivas de bombardeos.

Irán reporta una noche sin nuevos bombardeos de Estados Unidos, aunque persiste la tensión

A través de redes sociales, Hossein Kermanpour, vocero del Ministerio de Salud de Irán, confirmó que el país tuvo una “noche tranquila”, aunque subrayó que la situación sigue siendo tensa.

“Parece que nuestro querido Irán tuvo una noche tranquila anoche, y ninguna parte de su territorio fue alcanzada”. Hossein Kermanpour

Irán atraviesa una noche sin nuevos bombardeos de Estados Unidos (Captura de pantalla)

La ausencia de ataques en Irán coincidió con el silencio del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que, a diferencia de jornadas anteriores, no anunció nuevas operaciones militares.

Diversos medios señalaron que Donald Trump ordenó detener temporalmente los bombardeos mientras continúan las conversaciones con representantes iraníes para intentar reducir las tensiones.

Aunque una noche sin nuevos bombardeos representa un cambio respecto a los días anteriores, analistas consideran que aún es prematuro hablar de una desescalada definitiva.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan, mientras ambas partes mantienen una postura de cautela y la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto.