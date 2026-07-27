Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron un ataque aéreo contra un vehículo en el centro de la Franja de Gaza que dejó dos altos funcionarios de seguridad de Hamás muertos; entre ellos se encontraba Wael Musa Khaled Ladawi, identificado como director del Servicio de Seguridad Interna de la organización en la zona central del enclave palestino.

“El director del Servicio de Seguridad Interna de la Gobernación Central, coronel Wael Musa al Ladawi (44 años), fue asesinado junto con el mayor Ramez Tawfiq Abu Zureiq (49 años), como consecuencia de un ataque aéreo israelí contra su vehículo en Deir al Balah” Ministerio de Interior de la Franja

De acuerdo con autoridades israelíes, Ladawi era uno de los principales responsables de la estructura de seguridad interna de Hamás y desempeñaba funciones relacionadas con la protección del liderazgo del grupo, así como con la identificación de presuntos colaboradores de Israel dentro de Gaza.

El ataque ocurrió al sur de Deir al Balah y fue confirmado tanto por el Ministerio del Interior de Gaza, controlado por Hamás, como por medios israelíes.

¿Quién era Wael Musa Khaled Ladawi, jefe de Seguridad Interna de Hamás?

Wael Musa Khaled Ladawi encabezaba la Dirección de Seguridad Interna de Hamás en la gobernación central de la Franja de Gaza, una dependencia encargada de tareas de contrainteligencia, vigilancia interna y protección de la estructura política y militar del movimiento islamista.

Anuncian muerte de Wael Musa Khaled Ladawi, jefe de la Seguridad Interna de Hamás en el centro de Gaza (@IDF / X )

Junto con él murió Ramez Tawfiq Abu Zureiq, quien fungía como director de Operaciones del mismo organismo de seguridad, y según la información difundida por las autoridades israelíes, Abu Zureiq participaba en la coordinación operativa de la Dirección de Seguridad Interna y trabajaba de manera cercana con Ladawi en las actividades de inteligencia y control dentro del territorio gazatí.

Las FDI sostuvieron que ambos eran objetivos militares por su papel dentro de la infraestructura de seguridad de Hamás, mientras que el Ministerio del Interior de Gaza confirmó sus muertes tras el bombardeo contra el vehículo en el que viajaban.

El ataque a Wael Musa Khaled Ladawi y Ramez Tawfiq Abu Zureiq ocurre en medio de la continuidad de las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza, donde Israel mantiene que busca debilitar la capacidad operativa y de mando de Hamás.