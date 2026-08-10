El gobierno de Groenlandia lanzó una advertencia a Donald Trump ante la llegada de equipos para perforar pozos petroleros sin autorización.

“Todas las cuestiones logísticas futuras deben ser consultadas y aprobadas por la autoridad de recursos minerales antes de llevarse a cabo” Groenlandia

El equipo de la empresa Greenland Energy, quien señaló que su trabajo no está relacionado con el plan de anexión de Trump, aseguró que invertirá 60 millones de dólares en la perforación.

Esto a pesar de que Groenlandia dejó de otorgar licencias petroleras en 2021 por razones medioambientales; la empresa aseguró que sus trabajos iniciarán en octubre de 2026.

Greenland Energy desembarca en Groenlandia sin permisos para perforación de pozos petroleros

Groenlandia no ha dado ningún permiso a la empresa estadounidense Greenland Energy para llevar equipo de perforaciones exploratorias en la isla, aseguró el gobierno groenlandés.

A pesar de ello, la empresa desembarcó en tierra con todo el equipo para iniciar con perforaciones de pozos, en el marco de las amenazas de Donald Trump de reclamar dicho territorio.

De acuerdo con Greenland Energy, su proyecto no está relacionado con el plan de anexión del gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, resaltó que busca perforar pozos de exploración en Jameson Land, territorio donde la empresa británica 80 Mile ya tiene derechos de exploración.

Según la empresa, creada en Texas en 2025, adquirirán una participación mayoritaria de la empresa británica para financiar la exploración.

Sin embargo, Groenlandia resaltó que aún así debe de solicitar la autorización de su gobierno para iniciar cualquier operación.

Greenland Energy comenzará perforaciones en octubre de 2026

Por otra parte, un representante de Greenland Energy señaló que se tiene programado que las perforaciones exploratorias inicien en octubre 2026.

Por su parte, el Gobierno de Groenlandia descartó que vaya a exigir la retirada del equipo de perforaciones al considerar que “no sería proporcionado”.

Sin embargo, resaltó que se debe de dar seguimiento al trámite de autorización antes de iniciar cualquier actividad.

Cebe señalar que la empresa estadounidense destacó que un buque que transporta 300 contenedores con equipos de perforación zarpará de Canadá el 12 de septiembre rumbo a Groenlandia.