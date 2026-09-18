Donald Trump anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, permitirá a Estados Unidos asumir también el control permanente de la seguridad en toda Groenlandia.

El mandatario estadounidense señaló que el pacto busca responder a las preocupaciones de Washington y establecer nuevas condiciones para impedir presencia militar o inversiones sensibles de países adversarios extranjeros.

Además, Donald Trump adelantó que su Gobierno iniciará inmediatamente el proceso para desarrollar una mayor presencia militar estadounidense en este territorio estratégico del Ártico y reforzar su seguridad regional.

¿Qué contempla el acuerdo de Donald Trump sobre Groenlandia?

El acuerdo anunciado contempla que Estados Unidos pueda impedir que países considerados adversarios establezcan bases militares o mantengan presencia castrense en Groenlandia sin autorización escrita.

Trump afirmó que el pacto no tendrá costo para Estados Unidos y permitirá trabajar con autoridades groenlandesas en proyectos relacionados con desarrollo, construcción y seguridad.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (Neil Hall / EFE / EFE)

El presidente estadounidense presentó el acuerdo como una solución permanente y destacó que la importancia estratégica de Groenlandia ha sido reconocida por gobiernos anteriores.

Según Trump, el convenio permitirá garantizar la capacidad estadounidense para actuar en Groenlandia con el objetivo declarado de reforzar la seguridad de la isla.

El anuncio contempla una ampliación de la presencia militar estadounidense, aunque los primeros reportes no detallan todavía el número de efectivos ni las ubicaciones previstas.

El acuerdo, de acuerdo con reportes disponibles, no implica una transferencia de soberanía sobre Groenlandia, que continúa formando parte del Reino de Dinamarca con autonomía interna.

La firma del convenio está prevista durante la Asamblea General de la ONU, mientras continúan pendientes los detalles sobre su implementación y alcance militar específico.