Donald Trump amenazó a Hamás con una “completa destrucción”, si no cede el poder en Gaza.

El presidente Donald Trump reveló a CNN que espera que Hamás esté comprometido con instaurar la paz en Gaza.

Donald Trump pone su plan en marcha para frenar el conflicto en Gaza

Después de acordar finalizar la guerra con Benjamín Netanyahu, Donald Trump ahora lanzó un ultimátum a Hamás.

El presidente de Estados Unidos reveló a CNN que espera que Hamás esté comprometido con instaurar la paz en Gaza y detener los bombardeos en Palestina.

Donald Trump amenaza a Hamás para que ceda el control en Gaza (White House )

De lo contrario, Donald Trump amenazó con una “completa destrucción” para el grupo terrorista palestino Hamás si se niegan a ceder el poder.

Por lo que reveló que espera pronto conocer la disposición de Hamás para comprometerse con la paz.

Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló que es necesario que Israel detenga los bombardeos en Gaza para que Hamás pueda liberar a los rehenes.

“Creo que los israelíes y todos reconocen que no se pueden liberar rehenes en medio de bombardeos, así que los ataques tendrán que detenerse” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Se espera que delegaciones negociadoras de Israel y Hamás se reúnan en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh.

Asimismo, Benjamín Netanyahu expresó sus expectativas sobre la posible liberación de rehenes en Gaza en los próximos días en un intento de lograr la paz en medio oriente.