El presidente Donald Trump agradeció a Israel por aceptar el acuerdo de paz de Estados Unidos para detener los bombardeos en la franja de Gaza en Palestina y liberar rehenes.

Cabe mencionar que este agradecimiento se da luego de la noticia de que Hamás aceptó el acuerdo del presidente Donald Trump para iniciar las negociaciones y liberar a Gaza.

Donald Trump (Tomada de video)

Donald Trump agradece a Israel detener bombardeos en Gaza para liberar rehenes

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, expresó su agradecimiento a Israel por detener temporalmente los bombardeos en Gaza y dar oportunidad para liberar a los rehenes de Hamás.

“Aprecio que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para darle una oportunidad de completar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz” Donald Trump

Asimismo, el presidente Donald Trump aprovechó su publicación para expresar que no tolerará más demoras de Hamás, por lo que exigió que se actúe rápido y se asegure un trato justo.

“Hamás debe actuar con rapidez, o de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán, ni ningún resultado que vuelva a representar una amenaza para Gaza. ¡Hagámoslo, RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!" Donald Trump

Hamas habría aceptado el acuerdo de Estados Unidos para dar inicio a las negociaciones y llevar paz entre Israel, bajo el mando del primer ministro Benjamín Netanyahu, y Gaza.

Durante las primeras horas del sábado 4 de octubre de 2025, hora local, Israel anunció que esperaba una “rápida liberación” de los rehenes, por lo que Donald Trump agradeció.