Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que durante esta misma semana podría llevar a cabo un viaje al Medio Oriente para sumarse a las negociaciones entre Hamás e Israel.

Fue durante una conferencia de prensa que ofreció el miércoles 8 de octubre, cuando Donald Trump indicó que sería el domingo de esta misma semana cuando realice el viaje.

Al insistir que el alto el fuego está “muy cerca”, el presidente resaltó que “un gran equipo” ya se trasladó al Medio Oriente como parte de las negociaciones en busca de un acuerdo de paz.

Cabe destacar que este mismo 8 de octubre, el enviado del presidente, Steve Witkoff y su yerno, Jared Kushner, llegaron a Sharm el-Sheikh, en Egipto, como parte de las negociaciones.

Donald Trump amenaza a Hamás para que ceda el control en Gaza (White House )

