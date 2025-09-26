El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el alto al fuego en Gaza estaría “muy cerca”, luego de reuniones internacionales.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que como parte de este posible acuerdo, sería importante que Israel y Hamás negocien la liberación de los rehenes, esto en medio del reconocimiento de varios países de Palestina como un Estado soberano.

Alto al fuego en Gaza “muy cerca”, asegura Donald Trump tras reuniones internacionales

El jueves 25 de septiembre de 2025, Donald Trump aseguró desde la Casa Blanca, que Israel y Hamás estarían cerca de alcanzar “algún tipo de acuerdo” para un alto al fuego en la Franja de Gaza.

El presidente de Estados Unidos no ahondó en detalles, pero insistió en que existe disposición de Israel y Hamás para poder llegar al fin de la guerra en Gaza.

Donald Trump critica a la ONU por reconocer a Palestina como estado (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Esto luego de que Donald Trump sostuviera una posible llamada con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con quien sostendrá una reunión el lunes 29 de septiembre.

Pues el líder israelí acudiría a la ONU, al igual que Donald Trump podría hacerse presente.

De igual forma, Donald Trump sostuvo llamadas con líderes islámicos, con quienes acordó que no permitirá que Israel se anexe Cisjordania.

En su conferencia aseguró que esto es algo que “no ocurrirá”, pues aseguró que Estados Unidos no permitirá que Israel se anexe ningún territorio, señalando que Benjamín Netanyahu debe detener sus intenciones expansionistas.