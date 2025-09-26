Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, es abucheado durante la Asamblea General de la ONU y los diplomáticos abandonan el recinto durante su discurso.

Este viernes 26 de septiembre, se llevó a cabo la Asamblea General de la ONU, en donde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu de 75 años de edad, dio un discurso después de que varias naciones reconocieran a Palestina como Estado.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, tuvo una presentación en la Asamblea de la ONU; sin embargo, no fue recibido como esperaba pues a su llegada lo recibieron con abucheos.

🔴 Abuchean a Netanyahu en la Asamblea de la ONU y la sala se vacía antes de dar su discurso pic.twitter.com/aIHonFVRmU — elDiario.es (@eldiarioes) September 26, 2025

Y además, cuando Benjamín Netanyahu se preparaba para dar su discurso, los diplomáticos de la ONU abandonaron la sala, a modo de protesta ante el genocidio en Palestina.

Diplomáticos abandonan sala de Asamblea General de la ONU antes del discurso de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

👉 Esta semana varios países reconocieron a Palestina como Estado.

👉 Varias naciones pidieron el fin del genocidio en Gaza. #UNGA pic.twitter.com/oXtaUOSAyy — Jesús García 🐦 (@JesusGar) September 26, 2025

Por su lado, el primer ministro de Israel, ordenó que se transmitiera su discurso en la ONU en toda la Franja de Gaza mediante altavoces instalados en camiones en el lado israelí de la frontera.

Durante su discurso, Benjamín Netanyahu acusó ante la ONU a los líderes mundiales que reconocieron a Palestina como Estado, asegurando que envía un mensaje antisemita y negó que haya genocidio en Gaza:

🇮🇱🇺🇳 | AHORA: Netanyahu en la ONU: "Este mapa muestra la maldición del eje terrorista iraní. Este eje amenazaba la paz mundial.



Amenazó la estabilidad de nuestra región y la existencia de mi país, Israel".

pic.twitter.com/k4kNyi5qxE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 26, 2025

“¿Acaso los nazis pidieron amablemente a los judíos que abandonaran las ciudades? Esto no es una acusación contra Israel. Es una acusación contra ustedes. Es una acusación contra líderes débiles y necesitados que apaciguan el mal en lugar de apoyar a una nación cuyos valientes soldados los custodian en la puerta. Ya están traspasando sus puertas”” Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel