Benjamín Netanyahu de 75 años de edad, negó que hubiera un genocidio en Gaza, pues dijo que Israel no ataca a civiles.

“Les quiero plantear una pregunta simple y lógica, ¿un país que comete genocidio le diría a la población civil a la que supuestamente está intentando destruir que se apartara?” Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

Durante su participación en la Asamblea General de la ONU, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró que "no están cometiendo genocidio" en Palestina.

El discurso de Benjamín Netanyahu fue escuchado por pocos pues su participación fue abucheada y varios representantes se retiraron del pleno de la Asamblea General de la ONU.

Benjamín Netanyahu asegura que Israel no comete genocidio, pues no ataca a civiles

Durante su discurso en la ONU, Benjamín Netanyahu aseguró que Israel no comete genocidio contra Palestina en la Franja de Gaza, e incluso acusó a los palestinos de no querer una solución de dos Estados.

Además recordó las acciones que ha hecho Hamás en la Franja de Gaza, también contra Irán y grupos afines, asegurando que ellos son la amenaza.

📺 TV en DIRECTO | Netanyahu: "Lo que se dice de 'genocidio'. Se nos acusa de atacar deliberadamente a civiles. Es lo contrario [...]. Hamás les amenaza para que se queden en Gaza, es una estrategia" https://t.co/5QtX3U1mzW pic.twitter.com/nTxf1Cuikh — EL PAÍS (@el_pais) September 26, 2025

Aunado a esto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recordó que el 90% de los palestinos celebraron los atentados de hace casi tres años, asegurando que no reconocerán a Palestina como Estado.

“Este rechazo no sólo se aplica a Hamás, también a la supuestamente moderada Autoridad Palestina. Es como dar a Al Qaeda un estado a una sola milla de Nueva York después del 11-S” Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel